Fausto Bergocce lança o livro 'Simples cartum' em BH

O cartunista paulista Fausto Bergocce autografa “Simples cartum”, nesta quinta-feira (31/7), às 18h, no Galpão Flor de Campo (Rua Coronel Dias 449, Santa Efigênia). No local, estará em cartaz mostra com 35 trabalhos do artista, que inclui homenagens a Ziraldo e Guimarães Rosa.

Bergocce foi chargista da Folha de S. Paulo, Última Hora e TV Cultura. Atualmente, dedica-se às artes gráficas em seu estúdio Chinelão.

Além do desenho e das artes gráficas, Minas é outra paixão de Fausto. Ele conta que a cidade paulista de Reginópolis, onde nasceu, foi fundada pelo padre mineiro José Jeremias Nogueira.

A primeira inspiração do cartunista veio do mineiro Ziraldo, com a Turma do Pererê, na década de 1960. Os dois ficaram amigos e Ziraldo prefaciou um dos livros de Fausto. Outra amizade mineira de Bergocce foi o cartunista Henfil, que morreu em 1988.