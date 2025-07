Musical sobre Tarsila do Amaral estrelado por Claudia Raia prepara novas temporadas

Depois de estrear com sucesso em 2024, o musical “Tarsila, a brasileira’, produzido e estrelado por Claudia Raia, prepara novas temporadas para os palcos de São Paulo e Rio de Janeiro.

Escrito por Anna Toledo, o espetáculo planeja levar ao menos mais quinze apresentações a cada cidade, com um público estimado em cerca de 21,6 mil pessoas.

“Tarsila, a brasileira” marcou o retorno de Claudia aos palcos após um intervalo de dois anos de pausa, em razão do nascimento de seu filho Luca.

O musical narra a trajetória de Tarsila do Amaral a partir da chegada dela de Paris a São Paulo, em 1922, e seu encontro com os modernistas, que deu origem ao “Grupo dos cinco”: Tarsila, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti del Picchia.

O romance da artista com Oswald, a vida entre Brasil e França e as revoluções estéticas que levaram ao Movimento Antropofágico e à criação do Abaporu também estão no espetáculo.