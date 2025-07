Na Flip, performances e debates na Casa Sete Selos

Com leitura de livros, performances e debates, a Casa Sete Selos + Gama, Megafauna e Supersônica fará sua terceira edição na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), desta vez em novo espaço, na loja Flávia Aranha. Serão dez debates, de 31 de julho a 2 de agosto.

A Casa Sete Selos reúne as editoras independentes Bazar do Tempo, Carambaia, Círculo de Poemas, Cobogó, Fósforo, Ubu e Seiva, a revista Gama, a livraria Megafauna e a editora de audiolivros Supersônica. Na programação, está o lançamento da coleção “A pele do texto”, que transforma frases de escritores publicados pelo coletivo em roupas e objetos com design de Laura Berbert.

Entre os temas em debate estão o luto na literatura, ciência, espiritualidade, política e os cruzamentos entre literatura, psicanálise e narrativa. Participam dessas conversas nomes como Angélica Freitas, Cecília Oliveira, Shi Menegat, Pedro Abramovay, Vera Iaconelli e Sérgio Rodrigues.

A editora Supersônica apresenta leituras performáticas: na sexta, Roberta Estrela D’Alva interpreta um discurso de Malcolm X; no sábado, Juliana Perdigão conduz uma performance sonora e as atrizes Bete Coelho e Daniela Thomas leem “Ana Lívia”, peça de Caetano Galindo.

Já a Megafauna leva o projeto Poesia no Centro para a Flip, com leituras de autores como Eliane Marques, Rafael Zacca, Alice Sant’Anna e uma homenagem ao poeta Armando Freitas Filho.