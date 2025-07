Centenário da Art Déco terá exposição no Rio

O Paço Imperial (foto acima), no Centro do Rio de Janeiro, deve receber em 2026 uma exposição que vai marcar os cem anos da Art Déco, estilo arquitetônico e decorativo lançado em Paris em 1925. O marco inicial desse movimento foi a Exposição de Artes Industriais e Decorativas Modernas, na capital francesa.

No Brasil, ícones como o Cristo Redentor e o Elevador Lacerda são exemplos de arquitetura nesse estilo.

A mostra no Rio, com curadoria de Paulo César Garcez Marins, professor da USP e diretor do Museu do Ipiranga, vai incluir 330 itens da Coleção Menasche, uma das três mais importantes do mundo com obras do francês Camille Fauré, um dos expoentes da Art Déco.

A exposição deve ser montada em três módulos: o primeiro apresentará uma síntese da Art Déco no mundo; o segundo exibirá os maiores nomes das artes decorativas modernas da Europa e os materiais usados no período; e o terceiro levará aos espectadores as obras em esmalte de Fauré.