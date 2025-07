Exposição sobre mulheres no futebol terá nova edição durante Copa do Mundo Feminina

Um time estrelado de onze fotógrafas e repórteres fotográficas vai produzir a segunda edição da exposição “As donas da bola”, com imagens de mulheres no universo do futebol. A mostra tem previsão de ser inaugurada durante a próxima Copa do Mundo Feminina, que será organizada no Brasil entre junho e julho de 2027.

Agora sob curadoria da editora e produtora cultural Mônica Maia, a exposição terá a mesma escalação da primeira edição, em 2014: Ana Araújo, Ana Carolina Fernandes, Bel Pedrosa, Eliária Andrade, Evelyn Ruman, Luciana Whitaker, Luludi Melo, Márcia Zoet, Marlene Bergamo, Mônica Zarattini e Nair Benedicto. Todas têm obra no acervo do Museu do Futebol, em São Paulo.

Elas devem ir a campo entre março e dezembro de 2026, de norte a sul do país, para produzir as 55 fotos da mostra. A exposição será multimídia, com área contemplativa e um ambiente imersivo com imagens, áudios e textos.

Entre as propostas das profissionais estão registros sobre mulheres em cargos de direção em clubes, árbitras, futebol feminino em comunidades indígenas e quilombolas e no sistema penitenciário, entre outras.