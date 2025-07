Jamil Chade e o passaporte para a distopia americana

Chega às livrarias em agosto “Tomara que você seja deportado: Uma viagem pela distopia americana”, do jornalista Jamil Chade. Focado no período entre a eleição americana de 2024 e o início do governo de Donald Trump, o livro mostra o esgarçamento da democracia dos EUA.

Chade visita a tragédia americana, de Manhattan ao México, onde ficam os abrigos dos cidadãos deportados. Além da política desumana de imigração de Trump, o jornalista brasileiro levanta outras questões problemáticas do início do novo governo do republicano, como o desmantelamento da educação e dos direitos civis.

Com prefácio assinado pelo cineasta Walter Salles, vencedor do Oscar, o livro de Jamil Chade será publicado pela editora Nós. O lançamento está previsto para a primeira semana de agosto.