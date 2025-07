Um mergulho no pensamento de Hannah Arendt

Ganhou versão em português o livro catalão “Hannah Arendt: o mundo em jogo”, da escritora Fina Birulés. A autora é uma das maiores estudiosas do mundo sobre o trabalho da filósofa que se debruçou sobre o pensamento e o comportamento do século 20. A obra aborda temas como o autoritarismo e o papel da memória, marcantes no trabalho de Arendt.

Birulés mergulha na filosofia política de Arendt, explorando dois conceitos centrais de sua obra: mundo e natalidade. “Envolvidos em mundo e natalidade encontramos boa parte dos fios e dos problemas que ocuparam Arendt ao longo de sua vida, nos quais podemos descobrir um pensar que se tece e destece de modo incessante e incansável”, escreveu a autora.

A escritora é uma das fundadoras do Seminário de Filosofia e Gênero da Universidade de Barcelona, em 1990. É autora de livros, artigos e ensaios sobre subjetividade política e memória, teoria feminista e produção filosófica feminina, com destaque sobre o pensamento de Hannah Arendt.

O livro chega ao Brasil pela editora Amarylis.