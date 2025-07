Um livro para falar de Lula e… videogames

Um livro que transita entre o universo dos videogames e o da política: este é o “Videogame crash”, uma obra do jornalista Pedro Zambarda, do programa Drops de Jogos, e que aborda a aprovação do Marco Legal dos Games.

O Marco Legal dos Games, ou marco legal dos jogos eletrônicos, é a legislação brasileira que visa regulamentar e fomentar a indústria de jogos eletrônicos no país.

O livro propõe uma investigação dos bastidores da aprovação do marco, desde os primeiros debates até a sanção presidencial. Zambarda conversou com Lula pela aprovação do texto. O autor conta no livro sobre esse encontro.

“Videogame crash” faz uma análise sobre disputas políticas, pressões econômicas, tentativas de censura e impacto das novas regulamentações em um setor que enfrentou mais de 20 mil demissões entre 2023 e 2024.

O livro é uma parceria entre Folha Democrata, Diário do Centro do Mundo, Meteoro e Rede Progressista de Games. O lançamento será transmitido ao vivo no canal do YouTube do Drops de Jogos, no domingo, 13, às 21h. O livro sai pela Critical Hit Books.