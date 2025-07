Livro traz o balé suspenso da mineira Laura Lima

Chega às livrarias na próxima semana “Laura Lima: Balé literal”. O livro produzido pela editora Cobogó em parceria com o Museu de Arte Contemporânea de Barcelona traz a instalação de mesmo nome da artista mineira, apresentada no museu catalão em 2023. São imagens da obra de arte, com textos analíticos como um ensaio da filósofa Márcia Tiburi.

Na instalação, objetos, fotografias e frases poéticas e políticas estão suspensas em fios de aço, atravessando o museu, em uma estrutura posta em movimento pelo “Sindicato”, composto por um maquinário com duas bicicletas e uma equipe de manutenção, visíveis para os visitantes. A obra compõe, assim, uma coreografia em pleno ar.

A primeira vez que Laura Lima expôs o Balé literal foi em 2017, no Rio de Janeiro, no cruzamento das ruas onde se localiza a galeria A Gentil Carioca, no Centro. Essa coreografia construída no ar, com objetos e um mecanismo movido por maquinário e pessoas, ganha agora as páginas do livro.

Nascida em Governador Valadares, Laura Lima carrega uma série de prêmios. Sua arte inquieta já rodou o mundo em exposições individuais e coletivas. Nos anos 1990, ela soltou uma vaca em pela praia de Ipanema, para uma de suas instalações.

O livro traz ainda uma entrevista da diretora do museu, Elvira Dyangani Ose, com a artista e um ensaio de Tania Rivera sobre como a arte de Balé literal se insere no Brasil de hoje. Já o texto de Tiburi reflete sobre o aspecto político da instalação.