‘De pé, tá pago’ apresenta os tipos parisienses sob a ótica de seguranças de loja

Esperado para a Flip deste ano, o franco-marfinense Armand Gauz lança seu primeiro livro no Brasil, “De pé, tá pago”. A obra foi publicada originalmente em 2014, na França, e tem ganhado prêmios desde então. A versão em inglês foi finalista, em 2023, do International Booker Prize. No Brasil, o livro sai pela editora Ercolano e traz um invetário de tipos parisienses.

Gauz é escritor, roteirista, ator e cineasta. Tem seu olhar voltado para os temas de raça, imigração e sociedade na França. “De pé, tá pago” joga luz sobre os invisíveis seguranças de lojas de Paris e dos homens que buscam esse emprego, geralmente imigrantes de países africanos. “De pé, tá pago”, ou em francês “Debout-payé”, traz o significado desse tipo de trabalho, o salário só é garantido se os seguranças conseguem permanecer de pé o dia todo.

É sob a perspectiva desses seguranças que Gauz observa Paris, seus moradores e turistas, com humor e sagacidade. E traz para o centro da arena os estigmas raciais daquela sociedade. O livro acompanha as trajetórias de Kassoum e Ossiri, dois marfinenses que chegam à França nos anos 1990, numa crônica sobre migração e colonialismo.

O próprio Gauz foi um migrante indocumentado. Saiu de Abidjan, na Costa do Marfim, para Paris, onde trabalhou como segurança. Seu trabalho põe em foco as questões sociais, culturais e políticas ligadas à África e à diáspora africana.