Produtor investigado por golpes amorosos teve R$ 5,5 milhões aprovados na Ancine

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) aprovou, em 2019, a captação de R$ 5,5 milhões para a produção do longa-metragem “Somente amor”, anteriormente intitulado “O desempregado do amor”. O projeto foi apresentado pela produtora A Dona da Casa Produções Artísticas Ltda, aberta em 2018, cujo único sócio, Fernando Drummond Fernandes, atualmente é investigado por suspeita de estelionato sentimental.

Drummond é acusado por duas mulheres de envolvê-las em relacionamentos com o objetivo de obter vantagens financeiras. Ambas registraram boletins de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo. Elas relataram ter sido enganadas por meio de falsas promessas, empréstimos não quitados e manipulações afetivas. O caso repercute nas redes sociais.

Apesar da aprovação para captação de recursos, o sistema da Ancine indica que o projeto para o filme foi posteriormente cancelado, sem informar a data ou o motivo da decisão. A reportagem tenta contato com a agência e atualizará o texto caso haja manifestação oficial.

Além dos recursos públicos, o projeto previa uma contrapartida de R$ 293 mil em recursos próprios, elevando o orçamento total do filme para R$ 5,8 milhões.

Drummond chegou a propor outro projeto de longa à Ancine em 2018, com o título de “Segue o baile”, mas a ideia foi arquivada por solicitação dele próprio.

Embora tenha declarado à Ancine a existência de recursos próprios para viabilizar “Somente amor”, Fernando Drummond obteve, na última quinta-feira, 12, o benefício da justiça gratuita, alegando não ter condições financeiras para arcar com custas processuais e honorários de advogados. O pedido foi feito em uma ação movida contra o jornalista Vinicius Segalla, na qual o produtor solicita indenização por danos morais.

Segundo dados declarados à Receita Federal, Drummond declarou ser profissional liberal ou autônomo, sem vínculo de emprego, sem declarar qualquer fonte pagadora. Também não declarou possuir a produtora A Dona da Casa Produções Artísticas, cujo CNPJ está ativo.

Em entrevista a um site de poesia, o produtor afirmou ser primo do poeta Carlos Drummond de Andrade, que o filme “O desempregado do amor” sofreu censura e que o caso tramita em segredo de Justiça.

A sinopse de “Somente amor” apresenta a história de um jovem boêmio, rico, mulherengo, charmoso e “meio carismático”, com o estereótipo do “canalha”, que embarca em uma busca pelo amor verdadeiro.

A coluna tentou contato com Fernando Drummond, mas não teve retorno. O espaço segue aberto a manifestações.