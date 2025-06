Excesso de tramas prejudica "O esquema fenício"

Há algo de antigo em “O esquema fenício”. Um filme que, só pelo título, poderia se camuflar bem entre obras como “Uma aventura na Martinica”, “Tensão em Xangai”, entre outros títulos brasileiros criativos para clássicos dos anos 1940.



Wes Anderson não está próximo à grandeza dessa era de ouro de Hollywood, mas, para arquitetar seu novo esquema, tomou emprestado o tom farsesco dessa época para encenar a via-crúcis de um homem – o magnata Zsa-Zsa Korda, de Benicio Del Toro – que insiste em não morrer. Ou melhor, de um homem que, de tão próximo da morte, é obrigado a se confrontar com algo ainda mais inescapável, a família, para alcançar sua redenção.



Não é tema estranho para o autor de “Os excêntricos Tenenbaums”, cujas histórias têm sempre pelo menos umas duas dúzias de personagens desajustados.



Por um lado, “O esquema fenício”, é o trabalho mais sentimental e violento do diretor em algum tempo, num roteiro que privilegia a redenção de Korda – um homem prático, ardiloso, mas não cínico – com sua filha, Liesl, uma noviça que, por sua vez, quer descobrir se ele matou ou não a mãe dela.



Por outro lado, a orquestração narrativa de Anderson – sem ousadias plásticas e um tanto enrolada –, impressiona menos que a dos três últimos projetos do diretor, que vinha numa boa fase desde “A crônica francesa”.



Paisagem fictícia



Após explorar os rincões desérticos dos Estados Unidos no formalista “Asteroid City”, agora o texano se debruça sobre a Grande Fenícia Independente Moderna – uma paisagem fictícia com traços de Líbano, Síria e Marrocos, cujo nome remete a uma civilização remota, dessas que se lê pelas páginas da Bíblia.



Aliás, o catolicismo e o Antigo Testamento são onipresentes na jornada, sobretudo nos sonhos místicos que Korda tem toda vez que quase morre numa das armadilhas plantadas por um grupo de empresários americanos que quer acabar com sua fortuna.



Nesses episódios alegóricos, Korda se vê num julgamento celeste, encontra suas três ex-mulheres mortas, sua avó e o próprio Deus – um Bill Murray toscamente barbado. Apesar de serem curtas, essas visões estão entre as melhores partes do filme. Reforçam o olhar brincalhão e esteta de Anderson, em composições que remetem à bidimensionalidade dos ícones cristãos.



É quase uma trama à parte, em paralelo à jornada burocrática de Liesl, Korda e de um estranho tutor, vivido por Michael Cera, pela Fenícia para que ele concretize seu projeto dos sonhos e tenha certeza de que a noviça será uma herdeira digna. O tal “esquema” do título é um ambicioso empreendimento no deserto, com ferrovias e represas que, além de lhe trazerem fortuna, são um acerto de contas com sua infância pobre.

A brincadeira não é barata e, após ser sabotado pelos americanos, ele tem de recorrer a uma série de outros empresários da região para cobrir o investimento – dentre eles, um meio-irmão maquiavélico, vivido por um hilário Benedict Cumberbatch, numa caracterização patética, que pode ou não ser o verdadeiro pai de Liesl.



Nessa saga, Anderson aposta num humor sombrio, até violento, com corpos explodindo, acidentes de avião, granadas, armas químicas em meio às suas “gags” visuais. É também quando brilham coadjuvantes como Jeffrey Wright, Tom Hanks e Mathieu Amalric, mesmo com pouco tempo de tela para seus personagens excêntricos.

Pode parecer complicado, e é mesmo. Anderson parece saber que vai confundir o espectador, tanto que gasta os primeiros 15 minutos da trama antecipando, qual o sumário de um livro, um a um os objetivos de Korda, que ele mesmo organiza em várias caixas de sapato.



É um tanto autorreferente e, mais, talvez seja um dos prólogos mais fracos de seu cinema. São tantas cartas na mesa que demora para a trama engatar. Essa falta de ritmo fica evidente na comparação com “O Grande Hotel Budapeste”, onde uma narrativa se costurava dentro da outra com facilidade. Aqui, o excesso de ideias impõe uma sensação de incompletude, dada a maneira brusca com que certas subtramas são fechadas.



Passados esses tropeços, o espectador menos impaciente poderá encontrar uma bonita reflexão sobre o que pode unir pessoas de éticas e culturas tão diferentes, sem banalizar a religião ou a ancestralidade. Basta a vontade de viver e de inventar mundos, coisas que nunca faltam a Wes Anderson.



“O ESQUEMA FENÍCIO”

(EUA, 2025, 1h45). Direção: Wes Anderson. Com Mia Threapleton, Benicio del Toro, Mathieu Amalric, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Benedict Cumberbatch. Classificação: 14 anos. Em cartaz no Diamond Mall, no Pátio Savassi, no Ponteio, no UNA Cine Belas Artes e no Centro Cultural Unimed-BH Minas.