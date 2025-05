Duo Echinata faz concerto gratuito hoje no Conservatório UFMG

Os violinistas Luis Andrés Moncada e Laura von Atzingen, que formam o Duo Echinata, apresentam o recital “Diálogos entre séculos” nesta terça-feira (20/5), às 19h30, no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534, Centro), com entrada franca. Mesclando peças de compositores brasileiros e húngaros, o repertório traz obras do século 20 e do barroco europeu.

O programa terá “Sonata em ré maior”, de Georg Philipp Telemann; “Sonata em mi menor”, de Jean-Marie Leclair; “Duo para violino”, de César Guerra-Peixe; “Ballada” e “Dança”, de György Ligeti.