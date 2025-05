O(s) novo(s) livros da imaginação de Alessandra Roscoe

Ao lançar neste sábado, 10, em São Paulo seu novo livro infantil, “Saudade”, parte da trilogia sobre sua experiência como mediadora de leitura para crianças, a escritora e jornalista Alessandra Roscoe já terá a cabeça um pouco em dois novos livros que estão no prelo, ambos também voltados ao público infantil, com temáticas que vão do universo de Ignácio de Loyola Brandão à adoção e formatos diferentes, como o bordado.

“Saudade” é o segundo de uma trilogia baseada em sua experiência como mediadora de leitura para a primeira infância, entre 2007 e 2013. O primeiro livro da série, “Quando as coisas desacontecem”, lançado no ano passado, foi publicado também em Portugal e recebeu o prêmio da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), além de integrar a lista da Revista Crescer das melhores leituras para crianças.

“Saudade” saiu este ano e foi apresentado por Roscoe na Feira do Livro Infantil de Bolonha, na Itália, um dos principais eventos do setor no mundo.

Ambos os títulos foram publicados pela Editora Biruta, por meio do selo Gaivota, com ilustrações de Odilon Moraes.

Entre os novos projetos está “Nos fios do invisível”, que trata da experiência da adoção. A história gira em torno de uma mulher que, ao não conseguir engravidar, encontra na poesia de Manoel de Barros um caminho para elaborar a maternidade. As ilustrações, feitas em bordado pelo coletivo Matizes Dumont, acompanham a proposta do livro ao trabalhar a ideia de uma gestação construída com “os fios do invisível”.

O segundo livro, “O balão do Ignácio”, parte de um relato pessoal do escritor Ignácio de Loyola Brandão, contado à autora. A história, vivida por ele na adolescência, envolve uma paixão que se transforma em amizade e tem como elemento simbólico um balão vermelho. O livro homenageia o escritor e também o cinema, com referências ao clássico francês Le Ballon Rouge, de Albert Lamorisse.

Roscoe publicou mais de 50 livros. Referência em literatura para bebês e crianças, foi uma das pioneiras na publicação de livros com texto focados na poética da primeira infância. Criou um Clube de Leitura para bebês, com encontros semanais.