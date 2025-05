‘Noites tropicais’, livro de Nelson Motta, será levado aos palcos em musical

Diretores do musical “Rita Lee — uma autobiografia musical”, sucesso protagonizado por Mel Lisboa, Marcio Macena e Débora Dubois preparam um novo espetáculo para os palcos. O projeto do musical é baseado no livro “Noites tropicais”, do jornalista, escritor e compositor Nelson Motta.

A obra de Motta foi publicada originalmente em 2000 e traz suas memórias enquanto testemunha privilegiada e parte da história da música brasileira. O livro narra lances e bastidores dos movimentos musicais no Brasil desde a década de 1950 até os anos 1990, como Bossa Nova, Tropicália, Jovem Guarda, os festivais, a MPB, o rock nacional e outros gêneros.

Macena é o responsável por adaptar o texto e será o diretor geral, ao lado de Débora. A direção musical ficará a cargo de André Aquino.

A ideia é que o musical, em fase de captação de recursos, estreie em São Paulo para uma temporada de 60 apresentações.