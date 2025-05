Amyr e Marina Klink em Belo Horizonte

O navegador Amyr Klink e a fotógrafa e escritora Marina Klink vão abrir a Virada Sustentável BH, evento promovido pela Companhia Energética Minas Gerais (Cemig), no dia 7 de maio.

Os dois irão falar sobre “planejamento, sustentabilidade e limites” da natureza e dos seres humanos.

Com a bagagem de quem já cruzou oceanos e glaciares, o casal vai falar sobre o tema “Convivência com o meio — o exercício de viver mais, com menos”, compartilhando lições das grandes jornadas que enfrentaram.

O encontro acontece no Cine Theatro Brasil, às 19h, com entrada gratuita. Após a conversa, os autores farão uma noite de autógrafos.