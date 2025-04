Uma ópera rock para os 80 anos de Raul Seixas

As comemorações pelos 80 anos de Raul Seixas, que seriam completados em junho de 2025, incluirão um espetáculo de ópera rock em São Paulo.

“Raul Seixas 80 Anos — Ópera Rock Brasiliana” pretende reinterpretar a trajetória artística e filosófica de Raul, apresentando as músicas dele como peças de uma narrativa dramatúrgica contínua. Ainda não estão definidas datas e o local dos shows na capital paulista.

A ideia do projeto é levar ao público duas apresentações com 2h30 de duração cada. A banda BaianaSystem e a Orquestra Afrosinfônica devem formar a base musical do espetáculo, que terá sete cantores convidados interpretando clássicos do cantor. Os shows serão transmitidas na internet.

Batman Zavareze será o diretor artístico da ópera rock do Raul Seixas. Zavareze atuou em grandes produções, como a abertura das Olimpíadas do Rio 2016 e a posse de Lula em 2023, e com artistas como Marisa Monte, Los Hermanos, Roberto Carlos e Tribalistas. A direção de produção ficará a cargo de Cida de Souza e Carla Esmeralda e a direção artística, de Hugo Damatta.