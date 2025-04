Natalia Timerman e os pacientes de um hospital penitenciário

A psiquiatra Natalia Timerman lançará, no dia 7 de maio, uma nova edição do livro “Desterros: histórias de um hospital-prisão”, pela editora Todavia. A narrativa mergulha nos limites entre saúde mental, encarceramento e humanidade. A obra nasceu da experiência da autora no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário, onde atuou na enfermaria psiquiátrica.

No livro, Timerman reúne relatos de pacientes, agentes penitenciários e médicos, desenhando um retrato brutal e delicado da realidade dentro dos muros.

Entre as histórias, destaca-se a de Donamingo, uma angolana presa por tráfico que descobriu estar grávida durante o cumprimento da pena, e a de Gessé, paciente que mantinha aberta uma ferida na barriga para não ser retirado do hospital. Sem excluir sua própria vivência dessa realidade, Timerman escreve: “Tornei-me, também, parte do absurdo”.

Natalia Timerman é médica psiquiatra formada pela Universidade Federal de São Paulo, mestre em Psicologia e doutoranda em Literatura pela Universidade de São Paulo.