SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Muita gente pode ter a dúvida sobre o que acontece com a comida farta que aparece no café da manhã do Mais Você, com Ana Maria Braga.

Lixo? Doação? Comilança? A verdade é que o destino dado à grande quantidade de alimentos faz a festa dos funcionários por trás das câmeras.

Segundo o G1, sempre que acaba a gravação do dia, Ana faz um sinal para liberar a equipe para o banquete: um 'parabéns a você', mesmo que não tenha nenhum aniversariante no momento.

"Antigamente, a gente mandava o bolo de volta para a cozinha. Mas aí, ficava uma frustração no estúdio. Então esse é um jeito carinhoso de falar para os meninos que não vamos passar vontade aqui. Estão trabalhando desde as 5h da manhã. A gente libera a mesa e o pessoal come", disse ela após uma gravação.

Conforme a apresentadora, os bolos são geralmente preparados 24 horas antes. Há quem leve vasilhas para guardar os quitutes e até levar para casa.

Às vezes, quando a quantidade é ainda maior, os alimentos são doados para uma associação próxima aos estúdios da Globo em São Paulo.

Recentemente, o repórter Alessandro Jodar visitou o Mais Você e levou com ele algumas coxinhas para distribuir para o pessoal do esporte e jornalismo, dentre elas a apresentadora Sabina Simonato, que comeu ao vivo no dia seguinte no Bom Dia São Paulo.