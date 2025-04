Senê lança nas plataformas digitais o álbum "Cura", com músicas autorais

Nascido em Belo Horizonte, o músico Senê lança nas plataformas digitais o seu álbum de estreia. Com sete faixas autorais, “Cura” consolida a sua transição de DJ para cantor e compositor, absorvendo suas experiências na discotecagem e inaugurando uma nova fase artística. Nos arranjos e produção musical, o trabalho tem parceria com o coletivo mineiro Chama, estúdio e produtora que há 10 anos impulsiona artistas periféricos e pretos, na construção de suas carreiras.



Aos 33 anos, o artista explica que o álbum tem, em sua maioria, uma temática romântica na sua essência. “Todas as letras foram compostas por mim. Na verdade, é um trabalho que começou a ser feito há cerca de dois anos e que havia ficado um pouco travado por questões burocráticas e registro de royalties, mas que agora conseguiu ir pra frente. Juntamos todas as gravações, enfim, todo o trabalho de áudio, e o colocamos na rua.”



Senê esclarece que todas as composições do disco são de sua autoria. “Porém, o disco foi feito em parceria com o Estúdio Chama, que é um coletivo da cidade de Vespasiano (MG) que trabalha com o povo preto, o povo periférico. Ele reúne músicos, dançarinos, fotógrafos e DJs de várias áreas e os incentiva em suas carreiras. Então, o álbum tem a colaboração do Estúdio Chama, com os músicos que participaram da criação das melodias, das harmonias e das gravações, mas com as minhas letras. E é esse conjunto aí que deu no álbum.”



O artista explica que “Cura” é um álbum que não tem um gênero definido, porque quando atuava como DJ, tocava, principalmente, hip hop e rap. “Então, a minha bagagem, o que mais gosto de ouvir vem disso aí. Só que, ao longo da vida, tive contato com o pop rock e a MPB, porém, ultimamente, tenho escutado muito afrobeat. Então, acaba que o disco foi uma junção disso tudo. Um pouco dos timbres e da parte das batidas do rap, com letras que vão desde o que está tendo atualmente de pop rock e MPB, com coisas que eu ouvia antes, como o cantor e compositor paraibano Chico César. Não diria que esse álbum tem um gênero definido de MPB, nem de rap, enfim, é uma mistura disso tudo.”



O artista avisa que já está à disposição no YouTube, o primeiro visualizer do single da canção “Aposta errada”. “Na próxima semana, também estará à disposição os visualizers das outras faixas”. Ele explica que, por enquanto, o disco ficará somente nas plataformas digitais. “A temática desse álbum é, basicamente, romântica e as letras falam de relacionamentos, de colocar o sentimento pra fora, de amor, do cotidiano de um relacionamento, de acordar juntos, de passar o dia juntos, de fazer coisas juntos e de viajar juntos. E também de coisas que sentimos, mas que não temos coragem de falar, além de coisas que ficam guardadas. Acredito que a música seja uma forma de colocar isso pra fora.”



Senê avisa que em breve fará em BH um show de lançamento do álbum. “Será um show completamente autoral e depois disso vamos passar a trabalhar em lançamento de singles, provavelmente, mensais. Teremos, provavelmente, o show de lançamento desse disco no mês de maio, porém, ainda não temos local e data definidos.”



Embora esteja focado em “Cura”, Senê revela que já está pensando no próximo trabalho. “Como esse álbum, de certa forma, demorou dois anos pra sair e as composições não pararam, temos então material para mais dois ou três discos. Já temos muita coisa escrita, muita composição feita e algumas guias que também já foram feitas e que agora é só levar ao estúdio para produzir”, afirma o músico.



O artista ressalta que o trabalho ficou do jeito que esperava e garante que está muito bonito. “Acredito que com o recurso e a experiência musical que tínhamos, ficou um trabalho de se orgulhar sim, mas à medida que o tempo vai passando, com a gente pegando mais experiência e adquirindo mais recursos, vemos que sempre tem coisa que pode melhorar. A criação das melodias do disco, basicamente, foi eu quem fez também, chegava com a melodia e letra prontas. Agora, os arranjos já foram mais com os músicos, porém o esqueleto das músicas já chegava pronto, feitos por mim.”



“CURA”

• Disco do cantor e compositor Senê, com sete faixas, disponível nas plataformas digitais