Os saberes ancestrais de Jurema, a árvore sagrada

Os saberes ancestrais e a contemporaneidade da Jurema Preta, árvore sagrada do semiárido nordestino, é tema do livro “A ciência encantada de Jurema”, do jornalista Marcelo Leite.

A obra traz saberes da ciência, história e antropologia sobre a Jurema, que antes era conhecida como Catimbó.

Leite mescla a importância da planta no culto à entidade Cabocla Jurema e da substância N,N-dimetiltriptamina (dmt), composto psicodélico encontrado também na Ayahuasca.

Este é o segundo livro do jornalista que aborda a história e importância de substâncias psicodélicas na vida humana. O jornalista é autor de “Psiconautas: viagens com a ciência psicodélica brasileira”, lançado em 2021.

Lançada pela editora Fósforo em maio, “A ciência encantada de Jurema” é um produto das investigações do autor pelo interior do Brasil à procura da ancestralidade da árvore cultuada por religiões de matriz africana e pelos povos indígenas.