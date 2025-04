O dia em que um irritado Vargas Llosa teve que dar 500 autógrafos

Afonso Borges, jornalista e gestor cultural que criou o festival Sempre Um Papo, encontrou recentemente um registro da passagem de Mario Vargas Llosa por Belo Horizonte. Um dos principais responsáveis pela escalada da literatura latino-americana no século 20, Vargas Llosa, que morreu no domingo, 13, veio ao Brasil em 1994 para participar de um debate sobre literatura a convite de Borges, mas acabou tendo que lidar com uma situação que o deixou… totalmente contrariado.

Na imagem recém-encontrada por Borges (foto abaixo), o autor peruano é visto em uma mesa dando autógrafos. Logo após ter perdido as eleições presidenciais do Peru, em 1990, Vargas Llosa começou a trabalhar no livro “Um peixe na água”, lançado quatro anos depois. Foi quando Borges o convidou para participar de uma conversa organizada pelo Sempre Um Papo no extinto Teatro Clara Nunes, na capital mineira.

O que o autor não queria era lidar com uma fila enorme de pessoas pedindo por autógrafos ao final do evento. A princípio, se recusou a assinar os livros, demonstrando evidente descontentamento a Borges. Mas o jornalista explicou que atender os presentes era um ritual que fazia parte de toda edição do Sempre um Papo, e com Vargas Llosa não seria diferente.

O peruano ficou até as 23h naquela noite dando autógrafos para 500 pessoas.

Contou Afonso Borges à coluna:

“Ele não queria de jeito nenhum, falou comigo ‘no quiero la firma, no quiero la firma’. Contrariei na hora e dei início à sessão de autógrafos. Ele me olhou furioso.”

Borges lembrou que, na época, mal tinha dinheiro para financiar os projetos do festival. Ao final do evento, precisava acompanhar Vargas Llosa até o hotel Othon e ainda nem tinha carteira de motorista. Tarde da noite, ficou esperando um táxi com um carrancudo Vargas Llosa.

O que transformou a expressão de Vargas Llosa foi uma menção feita por Afonso Borges a um certo mineiro.

“Gosta de Guimarães Rosa?”.

O rosto de Vargas Llosa perdeu todo o mau humor. “’Grande sertão veredas’ é o maior livro já escrito”, respondeu.

A partir do gatilho, a conversa dos dois sobre Guimarães Rosa se estendeu até as 5 horas da manhã no terraço do Othon.