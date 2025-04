Noite Mineira de Museus e Bibliotecas será realizada hoje em 81 cidades

Equipamentos culturais de 81 cidades vão promover 124 atividades gratuias na 10ª Noite Mineira de Museus e Bibliotecas, nesta quinta-feira-feira (10/4), oferecendo saraus, exposições, oficinas, apresentações artísticas, rodas de conversa e visitas guiadas.

Pela primeira vez, todas as 13 regiões geográficas intermediárias do estado estarão representadas. Em Belo Horizonte, o Palácio da Liberdade abre às 19h30 para visita especial com o tema “Palácio revelado: a pesquisa por trás das alegorias”.

Informações sobre o evento podem ser obtidas no Instagram (@palaciodaliberdademg) e no telefone (31) 3224-1919.

A programação completa da Noite dos Museus está disponível no site do evento.