Academia Brasileira de Letras recebe 16 inscrições para a vaga de Cacá Diegues

A Academia Brasileira de Letras (ABL) recebeu 16 inscrições para a cadeira que era ocupada pelo cineasta Cacá Diegues, morto em fevereiro. As inscrições terminaram no último dia 27. A jornalista Míriam Leitão, o jornalista Tom Farias e o ex-ministro Cristovam Buarque despontam como favoritos.

Além deles, também concorrem Ruy da Penha Lôbo, Antônio Hélio da Silva, Eduardo Luiz Baccarin Costa, Rodrigo Cabrera Gonzales, Daniel Henrique Pereira, Angelos D’Arachosia, José Gildo Pereira Borges, Tamara Ribeiro de Oliveira, Martinho Ramalho de Melo, José Antônio Spencer Hartmann Júnior, Chislene de Carvalho, Edir Meirelles e Evandro Aléssio Rodrigues Pereira.

Apresentadora da GloboNews e colunista do jornal O Globo, Míriam Leitão tem diversas obras publicadas. A jornalista venceu o Prêmio Jabuti de Livro do Ano de não ficção e Livro Reportagem em 2012 por “Saga brasileira: a longa luta de um povo por sua moeda”, que mistura análise econômica com a história do país.

Criador do Bolsa Escola, o ex-ministro da Educação Cristovam Buarque é autor de uma extensa obra, entre ensaios, romances (“A eleição do ditador”, “A ressurreição do general Sanchez”, “Astrícia” e “Os deuses subterrâneos”) e infantis (“A borboleta azul”, “A rebelião das biciletas e outras histórias” e “O tesouro na rua — uma aventura pela história econômica do Brasil. Artes e Contos”).

Tom Farias, por sua vez, tem 18 obras publicadas. Foi finalista do Prêmio Jabuti em duas ocasiões: em 2009, por “Cruz e Souza: Dante Negro do Brasil”, sobre o poeta João da Cruz e Sousa; e em 2019, com “Carolina, uma biografia”, sobre a trajetória da escritora Carolina Maria de Jesus (“Quarto de despejo”).

A cadeira 7 da ABL era ocupada por Diegues desde 2018. Antes disso, pertencia a Nelson Pereira dos Santos, um dos idealizadores do Cinema Novo, principal movimento cinematográfico do país, do qual Diegues também fez parte. Por sua história recente estar ligada à Sétima Arte, membros da Academia chegaram a fazer um convite ao cineasta Walter Moreira Salles, vencedor do Oscar por “Ainda estou aqui“. Salles, no entanto, negou a investida, o que deixou a disputa pela cadeira embaralhada.