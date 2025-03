Lisboa ganhará mais um novelista brasileiro

João Emanuel Carneiro, o grande novelista que explodiu com “Avenida Brasil” (2012), está em busca de um apartamento em Lisboa. Será, do time se grandes do ramo, o terceiro a ter casa por lá.

Aguinaldo Silva morou em Portugal alguns anos, e Gloria Perez tem apartamento em Lisboa.

Mas João Emanuel não pensa em produzir para a televisão portuguesa, como fazem muitos roteiristas brasileiros: o apartamento é turismo e investimento.