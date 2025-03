Karla Sofía Gascón tem acolhida silenciosa no Oscar 2025

Após polêmicas relacionadas à circulação de postagens de teor racista e xenofóbico, Karla Sofía Gascón, protagonista de "Emilia Pérez", de Jacques Audiard, recebeu acolhida morna ao ter seu nome anunciado como candidata à estatueta de Melhor Atriz no Oscar, neste domingo (2/3).

Enquanto suas concorrentes foram aclamadas com gritos e aplausos, o público presente no Teatro Dolby, em Los Angeles, permaneceu em silêncio ao ouvir seu nome.

A atriz gerou controvérsia após a jornalista Sarah Hagi divulgar prints nos quais Gascón reclamava da presença de muçulmanos na Espanha e criticava George Floyd, que foi assassinado pela polícia nos EUA.

Diante da repercussão negativa, a artista excluiu sua conta no X (antigo Twitter) e se ausentou de importantes premiações da indústria cinematográfica, como Critics' Choice Awards, Bafta e SAG Awards 2025.

Após a onda de críticas, a Netflix anunciou o rompimento com a atriz, que seria responsável pelos custos de sua viagem e hospedagem até a cerimônia do Oscar. No entanto, na última segunda-feira (24/2), a empresa voltou atrás em sua decisão.

Karla Sofía Gascón acabou perdendo o prêmio de Melhor Atriz para Mikey Madison, de "Anora", que venceu também Melhor Filme.