Cantinho do Livro João Paulo Cunha será inaugurado hoje

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Editor deste caderno por 17 anos, o jornalista João Paulo Cunha (1959-2022) foi um grande amigo dos amigos (muitos, por sinal) e dos livros (a biblioteca de sua casa sabe disso melhor do que ninguém). Destes últimos, sentia ciúme, diga-se. Mas era um bom companheiro – lia sem parar e muito rapidamente, os colegas de redação se impressionavam.

Os amigos, tanto do João quanto dos livros, têm um encontro nesta noite em Santa Tereza. Obra de dois ex-colegas de Estado de Minas, o casal Mirtes Helena e Silvio Scalioni, o bar e restaurante Esquina Santê inaugura nesta terça (18/2) o Cantinho do Livro João Paulo Cunha.

Como o imóvel quase centenário (a casa é de 1926) é muito grande, volta e meia alguém sugeria que se criasse ali uma biblioteca, conta Mirtes. Mas foi um presente de outro amigo, o também jornalista Sérgio Augusto, que fez com que a intenção se concretizasse. “Ele comprou uma estante para a gente. Como o João é a pessoa que conheço que mais gosta de livros, resolvemos homenageá-lo”, continua ela.



A ideia, comenta Mirtes, é fazer o livro circular. Não haverá custo algum. O interessado poderá pegar emprestado o livro e devolver assim que terminada a leitura. Muitos amigos escritores já fizeram doações. O Esquina Santê está aberto a todos. “Mas não somos depósito. Não quero sacoladas de livro de gente que quer esvaziar estante. Queremos títulos que gerem interesse para o leitor comum.”



Patrono

É outro amigo, do João e dos livros, que vai fazer as honras na inauguração. Jornalista e escritor, Carlos Herculano Lopes, desde junho de 2024 ocupante da cadeira 37 da Academia Mineira de Letras (AML), foi convidado para ser um patrono informal da iniciativa. Ele fará uma saudação nesta noite.

“As pessoas que chegarem com livro podem fazer troca também, assim como a gente fazia com gibi. Vai ser do jeito que quiserem”, continua Mirtes. Inaugurado há um ano e meio, o Espaço Santê funciona de terça a sexta, das 17h às 22h, e aos sábados e domingos, das 11h às 23h. Com ponto estratégico em Santa Tereza, quase em frente à Praça Joaquim Ferreira da Luz, o espaço também traz música nas noites de sexta-feira.



CANTINHO DO LIVRO JOÃO PAULO CUNHA

Inauguração nesta terça (18/2), a partir das 19h, no Esquina Santê (Rua Silvianópolis, 464 – Santa Tereza). Entrada gratuita.