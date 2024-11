Nicolas Behr vai participar de uma série de eventos no Centro Cultural da UFMG e no Mercado Novo

O poeta cuiabano Nicolas Behr, radicado em Brasília, desembarca nesta sexta-feira (22/11) em Belo Horizonte para uma série de eventos. Amanhã, às 14h30, ele participa de roda de conversa sobre edição, poesia e ecologia, no Centro Cultural da UFMG (Avenida Santos Dumont, 174 – Centro), onde também haverá a venda de livros com preços acessíveis.

Aberto ao público, o bate-papo será mediado pela professora Emilia Mendes, da Faculdade de Letras, e pelo poeta e professor Rogério Barbosa, do Cefet-MG. Os estudantes que queiram certificados de participação podem se inscrever por meio do formulário https://forms.gle/4jsBeZiCPUDzmKXy8.

No sábado (23/11), das 11h às 13h, Behr estará na Papelaria Mercado Novo (Avenida Olegário Maciel, 742, loja 2176 – Centro) para lançar “Guimansur” (Tipografia do Zé), escrito em parceria com Adriana Versiani. No livro, eles homenageiam o poeta e tipógrafo mineiro Guilherme Mansur, que morreu no ano passado, aos 65 anos.

Na sequência, das 13h às 17h, haverá nova roda de conversa, desta vez com poetas, no Memória Gráfica, também no Mercado Novo (loja 3166). Para fechar a programação, às 17h30, no mesmo espaço, será exibido o videopoema “Pedras, gatos e outros tipos”, de Cláudio Santos, também produzido em homenagem a Guilherme Mansur. Todos os eventos têm entrada franca.