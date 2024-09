Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se encontra num estado aprofundado, sondando questões emocionais profundas e isto hoje é reforçado. O aprofundamento em sua espiritualidade ou análise psíquica lhe permite enxergar traumas, medos ou mágoas e transformá-los com relativa facilidade. Lembre-se de cooperar com o processo e resgatar sua sensibilidade no processo.

Mente profunda

O trígono de Mercúrio em Virgem com Plutão em Capricórnio traz uma natural aprofundamento para a mente. Estamos mais investigativos e naturalmente intuitivos, mas sob as cores realistas do elemento terra. Insights fortes sobre mudanças que devem ser feitas na vida material, saúde, trabalho, carreira e compromissos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique