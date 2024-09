Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, recebe a influência de Plutão. Estará hoje bem mais profundo, emotivo e conectado à própria subjetividade. Terá condições de entender questões emocionais, familiares, sexuais e do passado com mais clareza, devendo limpar e regenerar. Aprofundamento emocional, mas sem perder o senso de realidade e objetividade.

Mente profunda

O trígono de Mercúrio em Virgem com Plutão em Capricórnio traz uma natural aprofundamento para a mente. Estamos mais investigativos e naturalmente intuitivos, mas sob as cores realistas do elemento terra. Insights fortes sobre mudanças que devem ser feitas na vida material, saúde, trabalho, carreira e compromissos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique