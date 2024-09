PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

As relações e parcerias tem sido um ponto focal muito forte nos últimos tempos para você. Em especial tem buscado um senso de parceria, mas sem perder a individualidade. Hoje tudo isso lhe permite acessar sua própria sensibilidade com sabedoria. Entenda o que lhe faz bem ou mal nas relações e se posicione com clareza e calma.

Consciência do sutil

A oposição do Sol em Virgem com Netuno em Peixes nos traz plena consciência de nossas questões mais espirituais, psíquicas e subjetivas. Nossa consciência traz a clareza para se decodificar o subconsciente. O contato com o mundo material, suas tarefas e práticas pode nos revelar muito sobre o plano maior e espiritual da vida. Consciência de como nossa vida material reflete o que se passa no campo emocional e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique