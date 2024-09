VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz agora muito foco em si mesmo, na sua individualidade e consciência do que lhe é prioritário. Todavia, também é chamado a se abrir mais para as relações com fluidez e entrega. Se permita maior troca emocional com os outros, mas o faça com equilíbrio. Se abra para parcerias e vida social, mas sendo fiel a si mesmo.

Consciência do sutil

A oposição do Sol em Virgem com Netuno em Peixes nos traz plena consciência de nossas questões mais espirituais, psíquicas e subjetivas. Nossa consciência traz a clareza para se decodificar o subconsciente. O contato com o mundo material, suas tarefas e práticas pode nos revelar muito sobre o plano maior e espiritual da vida. Consciência de como nossa vida material reflete o que se passa no campo emocional e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique