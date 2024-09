ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu contato com o mundo material e seu funcionamento tem lhe motivado a agir com consciência neste terreno. O dia de hoje lhe propicia a entender realidades emocionais, psicológicas e/ou espirituais através destas vivências. Busque o divino se expressando no plano material e vice versa. Busca por tarefas que reflitam a busca por evolução espiritual.

Consciência do sutil

A oposição do Sol em Virgem com Netuno em Peixes nos traz plena consciência de nossas questões mais espirituais, psíquicas e subjetivas. Nossa consciência traz a clareza para se decodificar o subconsciente. O contato com o mundo material, suas tarefas e práticas pode nos revelar muito sobre o plano maior e espiritual da vida. Consciência de como nossa vida material reflete o que se passa no campo emocional e espiritual.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique