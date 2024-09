Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua segurança hoje vem da execução do seu trabalho com harmonia, equilíbrio e diplomacia. Mostrar tais qualidades a nível profissional lhe trará segurança e bem estar. Suas emoções lhe pedem que se exponha mais ao mundo, que mostre o seu melhor para as pessoas. Dedicação equilibrada ao trabalho, mas sem esquecer de um forte senso de apropriação emocional, pessoal e/ou familiar.

Lua em Libra

A Lua entra em Libra. Aqui há a motivação das relações, interagir, socializar, mas tudo sob um ponto de vista emocional e subjetivo. Também de sermos mais imparciais e justos nas nossas motivações pessoais. Segurança emocional para interagir e socializar. A oposição a Quíron em Áries, todavia, nos relembra que não devemos ferir nossas individualidades em detrimento de excessos sociais.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique