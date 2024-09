CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua criança interna pede espaço para se expressar. Este período lhe mostrará tudo o que não fez conforme sua essência. Se permita ousar mais e ser mais expressivo e irreverente. Deve sair dos comportamentos robóticos. Sua necessidade de autoexpressão será alta e deve ser levada em conta. Ouse ser você mesmo, revolucionando sua expressão criativa.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Urano retrógrado em Touro

Urano entra em movimento retrógrado no signo de Touro pelo resto deste ano. O planeta das revoluções, transformações rápidas, do coletivo e do alternativo nos pede interiorização. Que busquemos essa renovação de valores primeiramente do lado de dentro. Este pode ser um período muito bom para repensar a vida, a economia e a utilização dos recursos naturais de maneira mais sustentável. Se revolucione primeiro antes de querer mudar o mundo.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique