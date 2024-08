Horóscopo do dia (29/08): Confira a previsão de hoje para Touro

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, lhe pede mais beleza, estética, equilíbrio e harmonia no trabalho, rotina e saúde. Busque harmonia e equilíbrio no seu dia-a-dia. Relações de trabalho mais diplomáticas e com mais troca. Refinamento do ambiente, das roupas, dos métodos e rotinas também. Parcerias de trabalho podem ser benéficas. Traga beleza e prazer para o nível prático.

Vênus em Libra

Vênus entra em Libra, uma de suas regências naturais. Nossa necessidade de parceria, romance, casamento e vida social aumenta consideravelmente. Vivências sociais, flerte, troca de ideias em alta. Aqui também somos levados a buscar mais paz, conciliação e diplomacia. Arte, estética, harmonia e equilíbrio são ideais importantes para este posicionamento.