PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Os próximos dias lhe trazem consciência do outro em sua vida. Sair um pouco de si e das próprias emoções para ser mais útil ao outro e a quem precisa será gratificante. Aceitar a crítica construtiva também é importante, já que outros podem agregar praticidade aos seus sonhos. Rotina de parceria e social. Busca por mais equilíbrio, temperança e justiça.

Sol em Virgem

A entrada do Sol no signo de Virgem marca os próximos 30 dias, nos trazendo consciência do mundo material e seu funcionamento. Estaremos mais atentos aos nossos corpos, saúde, trabalho e rotinas. Nosso brilho aqui vem de executar com precisão meticulosa nossas tarefas, analisar, organizar e tornar tudo mais eficiente e otimizado.