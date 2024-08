CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Os próximos dias lhe trarão consciência de sua fé, senso de aventura e expansão. Sua abordagem aqui tende a ser pragmática e realista, mas se permita visualizar novas paragens e objetivos. Uma fé que contemple o lado material e prático será muito útil. Conexão com seu próprio eixo ético e de princípios. Vislumbre de novas possibilidades e busque realização.

Sol em Virgem

A entrada do Sol no signo de Virgem marca os próximos 30 dias, nos trazendo consciência do mundo material e seu funcionamento. Estaremos mais atentos aos nossos corpos, saúde, trabalho e rotinas. Nosso brilho aqui vem de executar com precisão meticulosa nossas tarefas, analisar, organizar e tornar tudo mais eficiente e otimizado.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique