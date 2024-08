CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A consciência de suas ideias e comunicação será trabalhada neste período. Suas ideias pragmáticas e suas colocações pontuais serão muito úteis neste momento. Organize a mente, busque estudos meticulosos e refine suas ideias. Seu brilho intelectual estará em alta. Excelente período para se dedicar ao aprimoramento nos estudos e comunicação.

Sol em Virgem

A entrada do Sol no signo de Virgem marca os próximos 30 dias, nos trazendo consciência do mundo material e seu funcionamento. Estaremos mais atentos aos nossos corpos, saúde, trabalho e rotinas. Nosso brilho aqui vem de executar com precisão meticulosa nossas tarefas, analisar, organizar e tornar tudo mais eficiente e otimizado.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique