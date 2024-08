PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seus dons e potenciais espirituais estão plenos. A conexão com o divino está clara e plena. O contato com suas emoções, tanto quanto as do coletivo, lhe auxiliam a ter mais amorosidade e compaixão, que são um dos seus propósitos de vida. Clareza mediúnica, artística, emocional e espiritual. Se permita fluir, meditar e buscar respostas dentro.

Lua Cheia em Aquário

Ocorre hoje a Lua Cheia no signo de Aquário. Estamos no ápice do ciclo de lunação. Aqui estamos em pleno potencial emocional voltado para as relações sociais, o bem estar coletivo, as amizades e a necessidade de se partilhar, trazendo maior equidade e justiça. As emoções, se por um lado estão intensas, por outro ganham um forte senso de análise racional e frieza.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique