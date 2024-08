CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este é um momento de colher bons frutos na área financeira. Seus talentos e valores estão no ápice, mas lembre-se que Aquário lhe pede jogo de cintura para lidar com as variáveis. Sua capacidade executiva e organizacional flui muito bem. Segurança que vem de um estado emocional de plena abundância.

Lua Cheia em Aquário

Ocorre hoje a Lua Cheia no signo de Aquário. Estamos no ápice do ciclo de lunação. Aqui estamos em pleno potencial emocional voltado para as relações sociais, o bem estar coletivo, as amizades e a necessidade de se partilhar, trazendo maior equidade e justiça. As emoções, se por um lado estão intensas, por outro ganham um forte senso de análise racional e frieza.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique