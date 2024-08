LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você está num ápice emocional de relacionamentos e parcerias. Terá mais iniciativa e audácia agora. A troca de ideias e conceitos com o outro lhe dará segurança e conforto. Também será um momento para expressar o que não lhe agrada em uma relação. Sua capacidade de acolhimento e receptividade está vibrando na medida certa.

Lua Cheia em Aquário

Ocorre hoje a Lua Cheia no signo de Aquário. Estamos no ápice do ciclo de lunação. Aqui estamos em pleno potencial emocional voltado para as relações sociais, o bem estar coletivo, as amizades e a necessidade de se partilhar, trazendo maior equidade e justiça. As emoções, se por um lado estão intensas, por outro ganham um forte senso de análise racional e frieza.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique