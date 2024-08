ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções hoje te conectam plenamente ao coletivo. A necessidade de socializar e se sentir parte de um grupo ou comunidade está alta. Se sentirá em casa com amigos ou como um cidadão universal. Também estará mais receptivo a acolher aqueles que necessitam. Seu amor pela inovação fala mais alto hoje. Faça algo diferente hoje.

Lua Cheia em Aquário

Ocorre hoje a Lua Cheia no signo de Aquário. Estamos no ápice do ciclo de lunação. Aqui estamos em pleno potencial emocional voltado para as relações sociais, o bem estar coletivo, as amizades e a necessidade de se partilhar, trazendo maior equidade e justiça. As emoções, se por um lado estão intensas, por outro ganham um forte senso de análise racional e frieza.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique