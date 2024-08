Neste sábado (17/8), Coletivo Masterplano põe a música eletrônica a serviço da defesa do meio ambiente e da democratização dos espaços urbanos

Fruto dos movimentos de ocupação urbana que surgiram em Belo Horizonte a partir de 2010, em meio à retomada do carnaval de rua da cidade, Masterplano se consolidou como um dos maiores coletivos de música eletrônica do país.



Vitor Lagoeiro, um dos fundadores da Masterplano, diz que o movimento nasceu para reivindicar o espaço público como local de encontros e trocas. Comemorando seus nove anos este mês, o projeto realizou 75 festas em praças, viadutos, campos de futebol, padarias e até cachoeira.

. Masterplano faz parte do livro "A história universal do after", sobre baladas de música eletrônica

. Chico César e Zeca Baleiro fazem show nesta sexta (16/8) no Palácio das Artes

. CPM 22 é atração do "esquenta" do 2000 Fest Rock, no BeFly Hall



“Éramos um grupo de pessoas que trocavam informações na internet sobre o universo da música eletrônica. Sentíamos falta de espaços democráticos e inclusivos. Aos poucos, percebemos que a festa poderia ser uma forma de explorar e descobrir a cidade”, conta Lagoeiro.



O grupo inicial de oito pessoas reúne mais de 80 atualmente, entre DJs, produtores culturais, artistas, arquitetos, comunicólogos e designers.



Neste sábado (17/8), Masterplano vai ocupar o Parque Guilherme Lage, no Bairro São Paulo, com a festa “Plantasia”. São esperadas 3 mil pessoas.



Ao meio-dia, o Bloco da Bicicletinha puxa a caravana que sairá do Bairro Santa Efigênia rumo ao evento. O horário de encerramento, às 22h, permite ao participante utilizar o transporte público na volta para casa.



Doze DJs ocuparão três palcos, cada um deles com iluminação valorizando a paisagem do entorno. O percussionista Paulo Santos, ex-Uakti, abre as apresentações, seguido por artistas residentes da Masterplano e convidados.



No Palco Platô, estarão em cena Vina Jaguatirica, Rádio Exodus (com a cantora Coral), Kabulom, Lagoeiro e Carlim.



O Palco Floresta vai receber Supololo, Belisa, Mapu, João Nogueira e Ianzona. O Palco Skate será comandado por DJ Kingdom, Djahi, Knid e Pedropedro.





Plantas

Com 120 mil metros quadrados, o Parque Guilherme Lage, na Região Nordeste de BH, abriga cerca de 150 tipos de plantas. A escolha do local foi decisão conjunta da produção com a Gerência de Parques da PBH.



Vitor conta que a Masterplano se preocupa em valorizar os espaços verdes urbanos por meio da cultura. “Queremos que a festa seja, cada vez mais, uma ferramenta para que as pessoas descubram e valorizem esses lugares.”

Orquestra Opus recebe Gabriel Sater no palco do Palácio das Artes



A edição deste sábado se chama “Plantasia” por causa do álbum homônimo do pioneiro Mort Garson (1924-2008), canadense que nos anos 1970 produziu música eletrônica voltada para as plantas.



A festa mineira busca estabelecer o diálogo entre a arte e o universo vegetal, por meio de performances e instalações.



Se há alguns anos a música eletrônica era majoritariamente restrita a clubes, shows e festas privadas, a Masterplano retoma as origens do gênero, que surgiu nas periferias por iniciativa de pessoas negras e LGBTQIA+.



MASTERPLANO 9 ANOS



Festa “Plantasia”. Sábado (17/8), a partir das 12h, no Parque Guilherme Lage (Rua Padre José Alves, 665, Bairro São Paulo). Último lote de ingressos disponível no site Shotgun.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>>BAILE DA MOUSTACHE

A banda drag queer Moustache Queens, que acaba de lançar o clipe de “Sister”, canção de Sam Rennó e Ana Assis, convida para o “Baile da Moustache” nesta sexta-feira (16/8), na Casa Circo Gamarra (Rua Conselheiro Rocha, 1.513, Santa Tereza). As performances começam às 19h e o show às 20h. Ingressos: R$ 25, à venda na plataforma Sympla.



>>>ANNE FRANK

Montagem da Cia. Nacional de Teatro, “Anne Frank, a voz que se tem memória”, com direção de Leonardo Talarico Marins, será apresentada nesta sexta (16/8), às 21h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia) e R$ 70 (valor solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível, exceto sal), à venda na plataforma Sympla.



>>>AUGUSTO CURY

A peça “O vendedor de sonhos”, baseada no livro de Augusto Cury, ficará em cartaz no sábado (17/8), às 20h, e domingo (18/8), às 18h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Inteira: R$ 140 (plateia 1) e R$ 120 (plateia 2), com meia na forma da lei, à venda na plataforma Sympla.