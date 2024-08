Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz ideias próprias e mentalidade voltada para si mesmo. Todavia, o aspecto a Urano lhe desafia a mudar estas ideias sobre si mesmo, em especial a partir de desafios vindos do trabalho, carreira, compromissos e uso da autoridade. Busque flexibilizar sua expressão e fala; esteja aberto para novas possibilidades de atuação e conquista no mundo.

Leia também o horóscopo para os outros signos

Mudando a mente

A quadratura entre Mercúrio em Leão e Urano em Touro nos desafia a quebrar paradigmas da mente, sair da zona de conforto e abrir a cabeça para ideias inovadoras. A mente aqui tende a focar mais em si mesma e nas fantasias pessoais, porém somos chamados a mudar intensamente levando em conta as questões materiais e pragmáticas. Bom dia para se ter insights, mas também nos pede flexibilidade com imprevistos e mudanças.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique