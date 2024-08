Horóscopo do dia: Confira a previsão de hoje para seu signo

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As mudanças e demandas de sua carreira e trabalho podem lhe fazer questionar seus valores pessoais e naquilo que se pauta. Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe fortalece o senso de valor próprio. Todavia, muitas vezes devemos nos adaptar às demandas de carreira, inovações tecnológicas e aquilo que for preciso para progredirmos neste sentido.





Quebra de padrões

A quadratura de Vênus em Leão com Urano em Touro nos pede uma verdadeira revolução de valores. Que enxerguemos mais o quanto podemos ser mais justos na distribuição de recursos e possibilidades. Também que tenhamos mais objetividade e originalidade nas relações. Beleza com ousadia e quebra de padrões. Mudanças em termos de relações amorosas e finanças.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique