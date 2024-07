CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Marte neste período aumenta sua força no sentido do trabalho e da execução de suas tarefas rotineiras. Terá muita iniciativa e proatividade no trabalho. Mais individualidade na relação com colegas. Muita energia para o corpo, portanto busque atividades físicas para canalizar esta energia. Força e energia para agir no campo material e realizar o necessário.





Marte em Gêmeos

A entrada de Marte em Gêmeos traz maior flexibilidade para nossa linha de ação. A curiosidade aqui é um forte fator motivante para iniciativas e buscas. Há maior androginia, buscando equilíbrio entre as polaridades. O campo mental tende a ficar mais acelerado, as respostas mais impulsivas e diretas. A fala tende a ser mais assertiva e direta. Busque agir com a flexibilidade e leveza de Gêmeos.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique