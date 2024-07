Valores internos

Estamos sob a intensa influência de Marte e Urano em Touro, nos pedindo que revolucionemos valores estagnados. O sextil a Vênus em Câncer, porém, traz certa leveza para o processo. Busca interna por valores pessoais e internos que devem nortear tais mudanças. Equilíbrio entre inovação e tradição. A Lua em Virgem traz mais racionalidade e discernimento também.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você deve agora revolucionar seus sistemas de valores, vida financeira e bens materiais. Todavia, será preciso olhar para dentro, buscando o que tem real valor no campo dos sentimentos, da afetividade, do campo familiar e/ou íntimo. A Lua traz hoje segurança no ser útil, servir e dar fim prático para as questões, facilitando o processo.





TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Há um chamado para que você revolucione a si mesmo, seus posicionamentos e ação na vida. Vênus, sua regente, lhe leva a refletir sobre quais valores são realmente importantes e como conciliar as mudanças intensas com uma comunicação pacífica, ou pelo menos diplomática. A Lua lhe traz maior segurança emocional em si mesmo e naquilo em que acredita.





GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Você está mudando muitas questões emocionais e subconscientes, sendo chamado agora a se libertar de questões antigas. A posição de Vênus lhe traz maior conforto, realismo e acolhimento. Tudo isso traz suavidade para que tais processos emocionais ocorram com estabilidade. A posição lunar lhe conecta com a subjetividade, mas com senso crítico.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você está sendo chamado a buscar mais amplidão, relações humanas e revolucionar seu modo de vida. Esteja aberto ao que é novo e diferente. Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior necessidade de interagir com os demais. A Lua, sua regente, também passa pelo seu setor comunicativo, lhe instigando a estar mais atento ao seu redor e às pessoas.





LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você deve agora revolucionar sua carreira, estruturas, autoridade e ação no mundo. Mudanças positivas tendem a ocorrer nesta área, mas lhe exigem determinação, força de ação e um tanto de ousadia. Vênus lhe facilita o contato com instâncias mais sutis de si mesmo, lhe auxiliando nos melhores caminhos a se tomar a partir do intuitivo. A Lua lhe traz segurança de valor próprio e na capacidade de realização material.





VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Há um chamado para que você expanda seus horizontes, rompa com crenças limitantes, ouse viver mais sua fé e busque seus objetivos mais intensamente. Vênus facilita o processo, em especial no que diz respeito a amizades e grupos que possam lhe apoiar neste momento. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz mais conforto e acolhimento em si mesmo.





LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você está transformando suas emoções profundas, buscando o âmago das situações e de sua vida emocional, partilhada, sexual e afetiva. Toda essa transformação lhe pede proatividade e boa vontade. A conexão com Vênus no setor da carreira lhe traz bons auspícios profissionais a partir destas transformações. Busque se entender e se motivar pelos seus sentimentos. A posição lunar lhe facilita a conexão com a sensibilidade.





ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você está sendo chamado a transformar a maneira como interage com o ouro, vive em sociedade e busca equilíbrio. Deve ousar mais nas relações, mas também buscar um tom mais aterrado. Vênus facilita o processo, já que está no seu setor expansivo e lhe aumenta o carisma e sociabilidade. A Lua também lhe impele ao convívio com os semelhantes.





SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você deve agora buscar transformar sua relação com o mundo material, rotinas, trabalho e/ou saúde. Aja de maneira inovadora e se permita romper velhos hábitos perniciosos. Vênus lhe facilita o processo, lhe colocando em contato com emoções profundas para que recrie a vida material a partir de valores mais verdadeiros e alinhados com quem você é. A posição lunar lhe traz maior segurança nos propósitos materiais.





CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Há um chamado para que você se expresse com liberdade, criatividade, irreverência e ousadia, mas sendo fiel a si mesmo. A posição de Vênus traz a possibilidade de busca por interações e parcerias que sejam mais verdadeiras e alinhadas com quem você realmente é. A posição lunar traz agora um maior senso de aventura e necessidade de se arriscar.





AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você está num processo intenso de transformação de energias emocionais, passadas, familiares e pessoais. Tudo isso lhe exige coragem e objetividade. Vênus faz aspecto lhe auxiliando a ter um olhar mais pragmático para com as nuances materiais que possam envolver tais questões. A posição lunar pede reciclagem do senso feminino, partilha, família, emoções e bens conjuntos.





PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você está sendo chamado a transformar suas ideias profundamente, buscando alternativas e novas visões de vida. Também precisa modificar a forma como comunica. Vênus lhe aumenta muito o carisma e traz fidelidade àquilo que é essencial. Ouse comunicar seus valores com mais objetividade. A posição lunar lhe coloca em contato com pessoas e o público.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique