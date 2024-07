PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Novos começos para que você seja mais autêntico, alegre e corajoso. Suas forças pessoais e criativas são muito mobilizadas agora. Busque projetos e hobbies criativos. Novos romances também podem bater na sua porta, esteja receptivo. Sua necessidade de se cuidar e de criar será grande, portanto aproveite este ciclo para brilhar a partir de sua riqueza emocional.





Lua Nova em Câncer

A Lua Nova em Câncer traz a possibilidade de novos começos na área afetiva, lar, família, uso do magnetismo, emocional, etc. Plante sua semente de afetividade hoje, se permita expressão autêntica do que lhe é mais íntimo. Busque a sensibilidade desta Lua no sentido de ouvir seus instintos e agir de acordo com o que sente. O movimento retrógrado de Netuno em Peixes facilita o processo de se acessar a sensibilidade profunda com propósito.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique