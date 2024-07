ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu novo ciclo está ligado aos seus sonhos mais pessoais. Talvez seja ter seu próprio lar, constituir uma família ou somente ter seu próprio espaço. Foque nestes sonhos, pois este momento lhe permite uma mobilização energética forte neste sentido. A sua visão instintiva lhe será útil para enxergar a si mesmo com mais clareza. Nutrição de seus sonhos pessoais.

Lua Nova em Câncer

A Lua Nova em Câncer traz a possibilidade de novos começos na área afetiva, lar, família, uso do magnetismo, emocional, etc. Plante sua semente de afetividade hoje, se permita expressão autêntica do que lhe é mais íntimo. Busque a sensibilidade desta Lua no sentido de ouvir seus instintos e agir de acordo com o que sente. O movimento retrógrado de Netuno em Peixes facilita o processo de se acessar a sensibilidade profunda com propósito.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique